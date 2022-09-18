نجح أخضر الصالات في الحصول على المركز الثاني والتتويج بالميدالية الفضية في ختام منافسات البطولة الدولية التي أُقيمت في كرواتيا.

أخضر الصالات يتفوق على سان مارينو

ونجح المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات في الفوز على نظيره سان مارينو، اليوم الأحد، بنتيجة 5/1، في ختام منافسات البطولة التي أُقيمت في كرواتيا خلال الفترة من 14 وحتى 18 سبتمبر.

وفرض أخضر الصالات سيطرته وأسلوبه منذ بداية المباراة، قبل أن ينجح في تسجيل 5 أهداف أمام منتخب سان مارينو، عن طريق عبدالإله العتيبي “هدفين”، وهدف لكل من؛ ناصر الحارثي، عبدالله مغربي وفرحان الأسمري.

ومن المقرر أن تعود بعثة المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات، مساء يوم غد الاثنين، إلى السعودية قبل السفر إلى الكويت، يوم الجمعة المقبل.

الاستعداد لكأس آسيا

وتُعد بطولة كرواتيا الدولية هي المرحلة الأخيرة من استعدادات أخضر الصالات لمنافسات بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي ستُقام في الكويت خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى الثامن من شهر أكتوبر المقبل.

وأوقعت قرعة بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات التي أُقيمت في مايو الماضي، المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات اليابان، كوريا الجنوبية وفيتنام.