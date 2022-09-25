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بعد تعيينه مدربًا للراقي

أرقام بيتسو موسيماني

2022-09-25 الساعة 1:50
أرقام بيتسو موسيماني
المواطن - محمد سمعه

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أعلن النادي الأهلي فجر اليوم الأحد عن التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق الكروي الأول بالراقي خلال الفترة المقبلة دون الكشف عن مدة العقد. وكان موسيماني صاحب الـ 58 عامًا تولى تدريب الراقي بعد رحيله عن تدريب الأهلي المصري في يونيو الماضي.

إنجازات بيتسو موسيماني

ويُعد موسيماني واحدًا من أنجح المدربين في القارة الإفريقية حيث فاز بـ 5 ألقاب في دوري جنوب إفريقيا مع نادي ماميلودي صن داونز، فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016 مع صن داونز على حساب الزمالك المصري، فاز بلقب كأس السوبر الإفريقي عام 2017 مع صن داونز. موسيماني ومع الأهلي المصري حقق أرقامًا وبطولات مميزة للمارد الأحمر مثل الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا عامي 2020 و 2021 ولقب كأس السوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة واحدة، والفوز بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم للأندية عامي 2020 و 2021. أيضًا قاد الأهلي المصري في 102 مباراة خلال 20 شهرًا، حيث فاز في 61 مباراة وخسر 11، وحقق التعادل 30 مرة. كذلك قاد موسيماني الأهلي المصري للفوز على نادي الهلال برباعية دون رد في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية نسخة 2021.
بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري
بيتسو موسيماني مدرب الأهلي المصري السابق
وجاء التعاقد مع بيتسو موسيماني بديلًا للمدرب الأوروجوياني روبيرت سيبولدي الذي تمت إقالته من تدريب الفريق بعد حل مجلس إدارة ماجد النفيعي.
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