تتجه الأنظار إلى استاد لوسيل في الدوحة، مساء يوم غد الجمعة، لمتابعة مباراة الهلال ضد الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل.

كأس سوبر لوسيل

وتأتي مشاركة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في كأس سوبر لوسيل بصفته بطلًا لدوري المحترفين موسم 2021/ 2022، فيما نجح الزمالك في حصد لقب الدوري المصري الممتاز الذي اُختتمت منافساته مؤخرًا.

مشوار الهلال نحو اللقب

واستعرض نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام وإحصائيات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الماضي، والذي توج به ليُشارك في كأس سوبر لوسيل.

ونجح الأزرق في حصد 67 نقطة في دوري المحترفين موسم 2021/ 2022، والأقل تعرضًا للخسارة، حيث إنه لم يُهزم سوى في 3 مباريات فقط، كما أنه كان الأقوى هجوميًا برصيد 63 هدفًا.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر تمريرًا في الموسم الماضي بـ16 ألف و233 تمريرة، والنجم البرازيلي ماثيوس بيريرا هو الأكثر صناعة للأهداف بـ11 هدفًا، وتوج النيجيري أوديون إيغالو بلقب الهداف بـ24 هدفًا.

وانفرد الزعيم بتحقيق لقب دوري المحترفين السعودي لثلاث مرات متتالية، وذلك بمسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما أنه الأكثر تتويجًا بلقب الدوري السعودي برصيد 18 مرة.