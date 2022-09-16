يُقدم المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضمن منافسات دوري المحترفين.

عبدالرزاق حمدالله يتألق مع الاتحاد

وخاض عبدالرزاق حمدالله 15 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في دوري المحترفين، وساهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث نجح في هز الشباك 14 مرة وصنع هدفًا، ليكون مساهمًا بهدف كل 82 دقيقة.

وكان حمدالله قد انضم إلى صفوف الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي، بعد رحيله عن النصر، وغاب عن انطلاقة الموسم الحالي، بسبب الإيقاف قبل أن يتم تعليقه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ووصل عبدالرزاق حمدالله إلى الهدف رقم 91 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث خاض 89 مباراة مع فريقي النصر والاتحاد، وجاءت أهدافه في شباك 21 ناديًا، ويأمل لمواصلة هز الشباك والوصول لـ100 هدف.

فوز الاتحاد ضد الخليج

ولعب الاتحاد ضد الخليج بالأمس على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العميد بثنائية دون رد سجلها عبدالرزاق حمدالله.

ورفع نادي الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج عند نقطة واحدة في المركز الـ14.