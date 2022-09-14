يسعى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله لهز شباك الخليج، وقيادة العميد لتحقيق فوز جديد في دوري روشن السعودي.

حمدالله يسعى لهز شباك الخليج

ونجح عبدالرزاق حمدالله في هز شباك 20 فريقًا مختلفًا ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين بقميصي النصر والاتحاد، ما يحفزه لمواصلة التألق والتسجيل ضد الخليج.

ويُعد السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار للعربي القطري، هو الوحيد الذي يتفوق على حمدالله، باعتباره الأكثر تسجيلًا أمام فرق مختلفة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 فريقًا.

مباراة الاتحاد ضد الخليج

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الخليج، مساء يوم غد الخميس، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل نادي الاتحاد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد نقطة واحدة.