أصبحت أزمة تجديد عقد اللاعب المصري أحمد سيد زيزو مع ناديه الزمالك المصري، قريبة من نهايتها بعدما وافق اللاعب على البقاء في القلعة البيضاء وعدم الاحتراف في أحد الأندية الأوروبية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك أبدى رغبته في الاحتفاظ بخدمات سيد زيزو بعدما كان عاملًا حاسمًا للزمالك للفوز بالدوري المصري موسم 2021/ 2022 وكأس مصر موسم 2020/ 2021.

ويملك سيد زيزو في عقده شرط جزائي بقيمة مليوني دولار أمريكي، سيتم إلغاؤه بعد الموافقة على تعديل عقد اللاعب المصري وعدم السماح له بالانضمام لنادي الريان القطري.

أحمد سيد زيزو هداف الدوري المصري الموسم الماضي:

وتُوج أحمد سيد زيزو بلقب هداف الدوري المصري موسم 2021/ 2022 برصيد 19 هدفًا.

يذكر أن مرتضى منصور رئيس الزمالك قال: إن سيد زيزو أخبره برغبته بالبقاء في نادي الزمالك، مضيفًا أن اللجنة السابقة التي كانت تدير الزمالك هي من وضعت بندر الـ2 مليون دولار أمريكي كشرط جزائي يُدفع لكي يرحل اللاعب.

وكان نادي الريان القطري أبدى اهتمامه بضم اللاعب سيد زيزو صاحب الـ26 سنة، وأكد استعداده لدفع خمسة ملايين دولار أمريكي لضم اللاعب من الزمالك دون اللجوء لجزئية الشرط الجزائي.

وسبق لـ سيد زيزو اللعب في صفوف وادي دجلة المصري وموريرينسي البرتغالي، وانضم لنادي الزمالك في عام 2018.

وفاز أحمد سيد زيزو مع الزمالك بلقبين في الدوري المصري ولقب وحيد في كأس مصر ولقب وحيد في كأس السوبر الإفريقي ولقب وحيد في كأس الكونفيدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري مرة واحدة.