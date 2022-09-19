يبدو أن أنباء تفاوض نادي النصر مع اللاعب علي البليهي لاعب الهلال، أثارت القلق لدى جماهير النصر، وذلك بعد الحديث عن وجود اجتماع سري بين الطرفين.

الأمر أعاد إلى الأذهان اجتماع النصر مع اللاعب محمد كنو للتعاقد معه، قبل أن يُجدد عقده مع الهلال مما جعل النصر يرفع قضية ضد الهلال واللاعب كنو، انتهت بإيقافه 4 أشهر وحرمان الهلال من التعاقدات لمدة فترتي انتقالات.

صفقة علي البليهي تثير قلق جماهير النصر

الجماهير النصراوية تشعر بالقلق من أن الاجتماع السري الذي حدث بين البليهي والنصر لضمه لفريق أصفر الرياض قد يجعل الهلال يتقدم بشكوى تسفر عن معاقبة النصر بالمنع من التعاقدات كما حدث مع الهلال ووفقًا للإعلامي علي هبة.

بعض الأنباء كانت أشارت إلى أن الاتحاد والنصر مهتمان بضم البليهي، مع قيامه بالتفاوض سرًا مع النصر، مما دفع رفيع الشهراني، وكيل أعمال المدافع الهلالي للرد على هذه الادعاءات.

وقال رفيع الشهراني عبر حسابه في “تويتر” : “مُصيبة.. إذا المخرج صدق أن الفيلم الذي أخرجه، بأنه حقيقة”، معلقًا على أن ما تم تداوله هو مجرد شائعات ولا تمت للواقع بصلة.

ودخل علي البليهي الفترة الحرة يوم 28 أغسطس الماضي أي أنه يحق له التوقيع على عقود انضمامه إلى أي فريق آخر، دون العودة إلى مجلس إدارة الرئيس فهد بن نافل.

ويرغب البليهي في نيل عرض مالي سنوي أكبر من 4 ملايين ونصف المليون ريال كما يريد عقدًا بمدة أكبر من موسم للتجديد.