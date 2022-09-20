طرح المخرج حمدي الفريدي سؤالًا عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، بشأن أغرب سؤال واجه المتقدم في مقابلة وظيفية.

ورصدت “المواطن” العديد من الإجابات التي جاء بعضها رافضًا لنوعية الأسئلة التي يتم توجيهها في المقابلات الوظيفية؛ لأنها تعتبر تعجيزية أو لا تمس الوظيفة المتقدم لها الشخص من قريب أو بعيد.

وضمن الإجابات كانت أن شخصًا تقدم لثلاث مقابلات شخصية في نفس الشركة وفشل فيها كلها؛ لأن السؤال كان أيهما أهم الإنتاجية بدون ربح أو الربح بدون توافق أو الإنتاجية وربح لكن بدون فوائد؟ موضحًا أن كل مرة لا يفهم السؤال ويجيب بحسب الحظ.

أسئلة مختلفة:

وعلق آخر أنه تعرض في شركة لسؤال: “لو مريت من جنب بيت والدك ولقيت فيه مخالفة هل تعدي وتسوي حالك أعمى أو تخالفه؟” حيث رد بالقول: أخالفه وأسدد عنه المخالفة.

وكان هناك سؤال آخر وهو “لو كنت حيوان وش تختار؟” حيث أكد المغرد أن هذا السؤال كان ضمن وظيفة تقدم لها ضمن طاقات في عام 2018، ومن حينها لا يجد وظيفة.

بدوي ولا حضري؟

وضمن أغرب الأسئلة أيضًا: “أنت بدوي ولا حضري؟”، وكذلك “حدثني عن نفسك من وقت ولادتك إلى اللحظة بمدة لا تقل عن 10 دقائق”.

وعلق متابع آخر أن أغرب سؤال تعرض له: “كمعلم إذا دخل عليك ولي أمر طالب وأنت تدرسه بالفصل ممسك السلاح بيده ويهددك ماذا ستفعل؟”.