تحتاج الخلايا إلى الأكسجين لإنتاج الطاقة، كما أنه يقوي جهاز المناعة والوظائف الإدراكية عن طريق تحسين التركيز والذاكرة، وإليك أفضل 5 طرق لزيادة مستوياته بالدم بشكل طبيعي.

ماذا يحدث عند انخفاض الأكسجين في الدم؟

تتراوح مستويات الأكسجين في الدم الطبيعية بين 75 إلى 100 ملم من الزئبق أو من 95 إلى 100% اعتمادًا على وحدة نوع الجهاز المستخدم في القياس، ويؤثر نقصه، إذا كان أقل من 60 مم زئبق أو 95%، بشكل سلبي على صحة الأعضاء، حيث يمكن أن تكون أمراض الرئة مثل الربو والالتهاب الرئوي ومرض الانسداد الرئوي المزمن وأمراض القلب وتوقف التنفس أثناء النوم سببًا لنقص الأكسجة في الدم.

أعراض نقص الأكسجة في الدم

تتمثل أعراض نقص الأكسجة في الصداع وضيق التنفس والسعال وسرعة ضربات القلب والتغيرات في لون الجلد والشفتين.

أفضل 5 طرق لزيادة مستوى الأكسجين

1- تناول الأطعمة الغنية بالحديد

يحتاج الأشخاص الذين يعيشون في بيئة منخفضة التأكسج، مثل الأماكن المرتفعة أو الذين يعانون من نقص الأكسجة في الدم، إلى مزيد من الحديد لإنتاج الهيموجلوبين. ويعد نقص الحديد أمر شائع عند الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن، لذلك فإن مراقبة تناول الحديد أمر بالغ الأهمية، ومن المصادر الرائعة للحديد اللحوم والبيض والفول والعدس والمكسرات والبذور والحبوب المدعمة بالحديد.

2- عصير الشمندر

جذر الشمندر غني بالنترات التي تستخدم لتخليق أكسيد النيتريك وهو مركب له آثار مفيدة لإصلاح الأوعية الدموية، وخفض ضغط الدم، مما يؤدي إلى زيادة توصيل الأكسجين إلى الأعضاء.

3- فيتامين C و E

في تجربة أجريت عام 2018، تبين أن الفيتامينات C و E التي تُعطى للمرضى الذين يعانون من إصابات في الرئة، تزيد من مستويات الأكسجين بشكل كبير، ومن أفضل المصادر التي يمكنك الحصول عليهما: البرتقال واليوسفي والكيوي والفراولة والبروكلي وزيت الزيتون وزيت عباد الشمس والمكسرات والبذور.

4- استهلاك ملح أقل

يمكن أن يؤدي استمرار تناول كميات كبيرة من الملح إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الأكسجين، وتشمل الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الملح والتي يجب التقليل منها: المخللات والسلامي والمكسرات المملحة وصلصة الصويا والأطعمة المعلبة.

5- تقنيات التنفس والتمارين الرياضية

يؤدي التنفس بالتقنيات الصحيحة وممارسة التمارين إلى تحسين كفاءة الرئة في التنفس، فعادةً ما تكون رئتيك مرنة ولكن مع أمراض الرئة ونقص الأكسجة في الدم تفقد مرونتها، لذلك فإن التنفس الصحيح والرياضة تقوم وضعها.