شهدت الجولة الثانية من دوري روشن السعودي منافسة قوية بين الفرق للتألق في انطلاقة المسابقة، ليتصدر الفتح قائمة مميزة.

الفتح الأكثر استحواذًا للكرة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الفتح في الصدارة بنسبة وصلت إلى 74%، بعد تألقه ضد الباطن، والفوز بخماسية نظيفة.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ثانيًا في قائمة الأعلى استحواذًا على الكرة بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية بـ67.5%، يليه الاتحاد بنسبة وصلت إلى 62.1%، ثم الوحدة بنسبة تبلغ 51.2%، يليه النصر بـ58.4%.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الهلال في الصدارة بـ9 نقاط من 3 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن كل من؛ الشباب، التعاون، ضمك والطائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز السادس برصيد 4 نقاط، فيما تملك 4 فرق 3 نقاط، وهي؛ الفتح، الرائد، النصر وأبها، ثم الاتفاق برصيد نقطة، يليه الوحدة بدون رصيد، متساويًا مع الخليج، الفيحاء، العدالة والباطن.