يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مستوى مميزًا ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليكون الأبرز مع بداية الموسم الحالي.

الهلال يتألق في دوري المحترفين

وخطف الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز الفوز في آخر 9 مباريات من دوري المحترفين، حيث فاز بهم جميعًا، وتألق هجوميًا، حيث نجح في تسجيل 21 هدفًا، وكان الأقوى دفاعيًا بعدما اهتزت شباكه مرتين فقط.

وفاز الأزرق في الموسم الماضي على ضمك بنتيجة 4/2، ثم الاتفاق بهدفين نظيفين، الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأبها بثنائية نظيفة، واختتم المسابقة بتجاوز الفيصلي بهدفين مقابل هدف.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم بالفوز على الخليج بهدفين دون رد، قبل أن يتجاوز الفيحاء بالنتيجة ذاتها، وتغلب على الفتح بهدف نظيف.

الزعيم يتصدر

وينفرد الزعيم بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، من 3 مباريات، وبفارق 3 نقاط عن كل من؛ الشباب، التعاون، ضمك والطائي، إلا أنهم لم يلعبوا مواجهات الجولة الثالثة.