أكثر 5 فرق تمريرًا بدوري روشن

يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قائمة الأندية الأكثر تمريرًا للكرة، بعد نهاية منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي.
الهلال يتصدر
وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع “تويتر”، عن قائمة الأندية الأكثر تمريرًا للكرة، وعلق قائلًا: “الهلال في 4 مباريات.. يستحوذ على نحو 73% من التمريرات مقابل 27% لمنافسيه”.
وجاءت قائمة الأندية الأكثر تمريرًا للكرة، كالتالي؛ الهلالفي الصدارة برصيد 2195 تمريرة للكرة، يليه النصر بـ2058 تمريرة، الشباب 1877 تمريرة، الفتح 1706 تمريرات، والتعاون 1657 تمريرة.
ترتيب دوري روشن
على الجانب الآخر، يتصدر الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الرابعة، برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.
ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتح والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.