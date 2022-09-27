كاكو: الهلال أفضل نادٍ سعودي

أشاد نجم التعاون، الباراغواياني أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”، بقوة وتنافسية دوري روشن السعودي، مؤكدًا أن فريقه قادر على المنافسة الموسم الحالي.
كاكو يُعلق على مدربي التعاون:
وتحدث كاكوعن مدربي فريقه، قائلًا: “بالنسبة لي هناك اختلاف في المدارس التدريبية بنادي التعاون، فالمدرب إل مايسترو كان يلعب بأسلوب الضغط العالي، وجوميز كان يفضل التحضير من الخلف”.
وواصل كاكو خلال تصريحاته لبرنامج “راوند أب” عبر قناة “SSC NEWS”، قائلًا: “شاموسكا يجمع بين الاثنين التحضير والربط بين الخطوط وكذلك الضغط العالي”.
وتابع: “تواصلت مع المدرب شاموسكا ونحن فريق ومجموعة واحدة ولقد تعاملت مع هذه الفلسفة من قبل في فريقي السابق وهي العودة للخلف والضغط في آن واحد، وأنا متأقلم مع هذا الأمر”.
الهلال الأفضل:
وأضاف كاكو خلال تصريحاته قائلًا: “فيما يخص أفضل لاعب سعودي فهم كثر وبالنسبة لي سميحان النابت أحدهم، أما عن أفضل لاعب أجنبي فيعجبني البيروفي كريستيان كويفا لاعب الفتح”.
واستكمل تصريحاته قائلًا: “بالنسبة لأفضل نادي فهو الهلال فكنت أسمع عنه قبل قدومي للسعودية فالكل يسمع عن الهلال بطل دوري أبطال آسيا، ولكن الدوري بشكل عام قوي وتنافسي”.
التعاون قادر على المنافسة:
واختتم كاكو تصريحاته، قائلا: “قدمنا مباراة عظيمة أمام النصر والفريق بالكامل يستحق الفوز، ونادي التعاونقادر على المنافسة دائمًا، وفي الموسم الماضي كان هناك تغيير في المدربين ولم نستغل الفرص السانحة لنا وكنا نصارع على البقاء ولكننا في هذا الموسم قادرون على المنافسة”.