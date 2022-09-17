أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أنه يمكن الآن تقديم بلاغات مخالفات البناء دون الحاجة إلى التسجيل عبر تطبيق “بلدي”.

هدف البلاغات

وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” إن البلاغ يساهم في أنسنة المدن وتحقيق برنامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية2030.

ودعت أمانة العاصمة المواطنين إلى الإبلاغ بشكل أسرع، فضلًا عن المشاركة في تحسين المشهد الحضري بالمدن عبر تطبيق “بلدي”، من خلال تصوير المخالفات وإرسالها.

حصر السيارات الخربة

وفي سياق آخر، لفتت الأمانة إلى أن بلدية الشعيبة الفرعية واصلت حصر السيارات الخربة والهياكل التالفة وإشعار ملاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة وإعطائهم مهلة لرفعها قبل سحبها رسمياً

وأضافت الأمانة أن إجمالي ما تم حصره بلغ 50 سيارة ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.