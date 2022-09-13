ألغت شركة النقل أمتراك الرحلات على العديد من طرقها؛ استعدادًا لإضراب غير مسبوق يقوم به 60 ألف عامل في السكك الحديدية في أمريكا، وهو الأول من نوعه منذ عقود، ومن المحتمل أن يعيق سلسلة التوريد المتشابكة في البلد.

وقالت شركة أمتراك: إن وكالة سكة حديد الركاب ستعلق الخدمة على ثلاثة مسارات عبر أمريكا من شيكاغو إلى سان فرانسيسكو وشمال غرب المحيط الهادئ ولوس أنجلوس.

وتوقفت بالفعل العديد من خطوط السكك الحديدية الأمريكية عن قبول شحنات المواد الخطرة وغيرها من المواد الحساسة؛ بسبب التهديد الذي يلوح في الأفق نتيجة الإضراب المتوقع يوم الجمعة.

وتهدف الإلغاءات إلى تجنب الاضطرابات المحتملة في حالة خروج عشرات الآلاف من عمال السكك الحديدية إلى الإضراب أثناء الرحلات الطويلة.

سبب الإضراب في أمريكا:

وتطالب نقابة السكك الحديدية بوضع المزيد من شروط جودة الحياة تغطي سياسات الحضور والإجازات والأيام المرضية، وقد حددت الجمعة المقبلة كموعد نهائي لتلبية مطالبها أو الإضراب الذي سيعطل حركة النقل والشحن.

الأزمة تزيد تعقيدًا:

ومما يزيد الأزمة تعقيدًا هو وجود الاحتجاجات المتزايدة من عشرات الآلاف من العمال في الموانئ والمستشفيات الأمريكية، حيث يضربون بسبب انخفاض الأجور ونقص الموظفين وسط فترة من التضخم المتفشي بعد وباء كورونا.

وفي الوقت نفسه، فإن المخاطر كبيرة من الناحية الاقتصادية، فإضراب عمال السكك الحديدة من شأنه أن يكلف الاقتصاد ملياري دولار يوميًّا.