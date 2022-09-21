قال الجنرال الأمريكي، بين هودجز، إن أمريكا سترد بـ ضربة مدمرة ضد الجيش الروسي إذا استخدم فلاديمير بوتين أسلحة نووية في أوكرانيا.

وأضاف: أي رد من جانب أمريكا قد لا يكون نوويًا، لكنه حذر من أنه إذا استخدم بوتين الأسلحة النووية في أوكرانيا، فقد تتطلع الولايات المتحدة إلى تدمير أسطول البحر الأسود أو تدمير القواعد الروسية في شبه جزيرة القرم.

رد فعل سريع وحاد من أمريكا

وشدد الجنرال هودجز، الذي قاد الجيش الأمريكي في أوروبا بين عامي 2014 و2018، على أن احتمال أن يأمر بوتين بشن هجوم نووي على أوكرانيا أمر مستبعد للغاية، ومع ذلك إذا ثبت أنه قد يقوم بذلك بالفعل، فإنه سيُقابل برد فعل سريع وحاد من الرئيس جو بايدن.

وأضاف أن رد الولايات المتحدة ستكون ضربة مدمرة مثل تدمير أسطول البحر الأسود أو تدمير القواعد الروسية في شبه جزيرة القرم، وعلى ذلك، سيتردد بوتين في جر أمريكا إلى الصراع مباشرة.

إعلان بوتين الصادم

وتأتي تصريحاته بعد أن أثار الرئيس الروسي صدمة في جميع أنحاء العالم، حيث أعلن عن التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط التابعة له لمواصلة عمليته العسكرية في أوكرانيا.

وأصر بوتين في خطابه على أنه سيستخدم جميع الوسائل اللازمة للدفاع عن الأراضي التي أخذتها قوات الكرملين والتي من المقرر ضمها إلى موسكو قبل أن يهدد باستخدام الأسلحة النووية.

وأضاف خلال خطابه المتلفز إلى الشعب الروسي صباح الأربعاء: إذا كان هناك تهديد لوحدة أراضي بلدنا وشعبنا، فسنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة، وهذا ليس خداعًا لأحد.

ويمكن أن تشمل مناطق الهجوم المحتملة لـ أمريكا في حال شنت روسيا هجومًا نوويًا، ميناء سيفاستوبول البحري على الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم، والذي احتلته قوات الكرملين منذ ضم شبه الجزيرة في عام 2014.