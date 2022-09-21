أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن تعبئة عسكرية جزئية في روسيا وذلك مع دخول الحرب الأوكرانية شهرها السابع، فماذا يعني ذلك؟

وجاء خطاب بوتين بعد يوم من إعلان المناطق التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، كما أعلن عن خططه لإجراء تصويت على أن تصبح تلك المناطق جزءًا لا يتجزأ من روسيا.

دلالة إعلان بوتين للتعبئة العسكرية

بحسب موقع رويترز، فإن هذا من شأنه أن يساعد موسكو في إعلان الحرب رسميًا على أوكرانيا ووضع البلاد بأكملها في حالة حرب حقيقية، علمًا بأن هذه أول تعبئة روسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وساعد في ذلك الجهود المدعومة من الكرملين للاستحواذ على 4 مناطق أوكرانية، وهو ما يمهد الطريق لموسكو لتصعيد الحرب.

معنى التعبئة الجزئية في روسيا

أوضح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، أن مرسوم بوتين بشأن التعبئة الجزئية يشهد استدعاء 300 ألف فرد إضافي للخدمة في الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن شويجو قوله: موسكو لديها موارد ضخمة تصل لـ 25 مليون شخص، والتعبئة الجزئية تتيح استدعاء 300 ألف منهم.

وقال بوتين إن الغرض من التعبئة الجزئية يأتي لأن الوقت قد حان لكي تتصدى موسكو للتهديدات التي أصدرتها أوكرانيا.

وفسر قائلًا: هدف الغرب هو إضعاف وتقسيم وتدمير بلادنا، إنهم يقولون إنهم تمكنوا في عام 1991 من تفكيك الاتحاد السوفيتي، والآن حان الوقت لروسيا أن تلم شتات نفسها، واتخذنا القرار لحماية الدولة الروسية وشعبها وسيادتها وسلامة أراضيها بما يضمن أمن الشعوب في الأراضي المحررة.

بوتين يحذر أوكرانيا

وحذر الرئيس الروسي الغرب من أن موسكو لا تخدع أحدًا حينما تقول إنها ستستخدم كل الوسائل لحماية أراضيها، متهمًا الغرب بالانخراط في ابتزاز بلده بقولهم إنهم مستعدون لاستخدام أسلحة الدمار الشامل النووية ضد روسيا، وفقًا لتقارير أسوشيتد برس.

وحذر بوتين تلك الدول التي تدلي بمثل هذه التصريحات قائلًا: أود أن أذكرهم أن بلادنا لديها أيضًا وسائل تدمير مختلفة، ولحماية موسكو وشعبنا، سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا.