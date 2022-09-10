وجه خبراء في مجال التقنية، انتقادًا واسعًا لاعتماد شركة “أبل” الأمريكية على شاشة بمعدل تحديث 60 هرتز في هاتفها الجديد آيفون 14، قائلين إنه “أمر مثير للضحك” وافتقار للابتكار.

وحسب شبكة “سكاي نيوز عربية”، كشفت أبل في حفلها السنوي الذي نظمته الأربعاء، عن أحدث أجهزتها التي شملت سلسلة هواتف آيفون 14 “آيفون 14 وآيفون 14 بلس وآيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس”.

إهانة

وقال موقع “تومز جايد” إن هاتف “آيفون 14” جاء بالعديد من الميزات الجديدة والتقنيات الفريدة من نوعها، لكن أن يتم طرح هاتف في عام 2022 قيمته 800 دولار، ومعدل تحديث شاشته 60 هرتز فقط هو ليس “أمرًا مثيرًا للضحك فقط، ولكنه إهانة”.

عدم الإنفاق على تحديث 60 هرتز

وأشار إلى أن كل شركات الهواتف العالمية انتقلت الآن إلى معدل تحديث 120 هرتز، مثل “Samsung Galaxy S21” أو “Oppo Find X3 Pro”.

وأوضح أنه “يمكن أن يتم فهم رغبة أبل في الاحتفاظ بشاشة 120 هرتز كميزة لهاتفها آيفون برو، لكن الناس لن ينفقوا 800 دولار على آيفون 14 ومعدل التحديث فيه 60 هرتز فقط، فيما توجد هواتف أخرى بنفس القيمة ويتجاوز معدل التحديث فيها 90 هرتز”.