نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، مع تساقط البرد وسيول على بعض المحافظات.

تفاصيل الحالة:

ولفت مركز الأرصاد إلى أن المحافظات هي العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة وغامد الزناد والحجرة والأجزاء المجاورة لها، حيث من المتوقع أن تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة مساءً.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

سماء غائمة:

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد تهطل منها أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، حائل والقصيم كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية.