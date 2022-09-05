توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية و شبه انعدام في الرؤية وتساقط للبرد وجريان للسيول.

وأشار إلى أن المحافظات المتأثرة بالظواهر المذكورة هي كل من: الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، و أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

أمطار رعدية

كما نبه المركز من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على كل من مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة، و المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف جنوبا مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.