وجه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، بتمديد مزاد مدرج للإبل حتى يوم الجمعة المقبل.

إقبال كبير على المزاد:

وجاء سبب التمديد نظرًا لحجم الإقبال الكبير على مزاد مدرج للإبل، من جميع المهتمين بالإبل.

إيجاد التوازن التنموي:

وأكد الأمير فيصل بن مشعل، في كلمته خلال رعايته اليوم لحفل مزاد مدرج للإبل، أن مزادات الإبل تسهم في إيجاد التوازن التنموي بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي والمشرف على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع، ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي، ومدير شرطة القصيم اللواء علي القحطاني، وعدد من المسؤولين.

نقلة نوعية واقتصادية:

ولفت إلى أن مزاد الإبل بمركز مدرج، يشكل نقلة نوعية واقتصادية بالمنطقة، حيث يشهد عدة مشاركات من المهتمين في الإبل من مختلف أنحاء المملكة.

كما أبدى سعادته في شمولية المشاركين واهتماماتهم؛ كون المزاد أصبح نافذة تسويقية اقتصادية للإبل، كاشفًا عن حجم التطور لمزادات الإبل بمركز مدرج خلال السنوات الماضية، قائلًا: “كنا نرى المزاد على ساحة صغيرة، فيما اختلف المزاد حاليًّا ليصبح على أعلى المستويات”.

وأضاف: لدينا في المنطقة 4 مزادات، ستسهم في دعم اقتصاديات الإبل، وبرنامج التوازن التنموي بإمارة القصيم، كان له دور كبير للمساهمة في الحراك التنموي للإبل، مبديًا تقديره للمشرف على سكرتارية مزادات الإبل بإمارة القصيم اللواء متقاعد عبدالله البدراني، على جهوده وفريق العمل معه من مختلف الجهات الحكومية لإنجاح فعاليات مزاد مدرج للإبل.

وكان أمير القصيم قد اطلع على فعاليات المزاد وحركة البيع والشراء والفعاليات المصاحبة والبرامج ومشاركات الأسر المنتجة وأدوار الجهات الحكومية الداعمة للمزاد.