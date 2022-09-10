حددت وكالة جامعة أم القرى للدراسات العليا والبحث العلمي، يوم الاثنين المقبل، موعدًا للتقديم على برنامج دعم النشر في المجلات المدرجة ضمن فهرس Nature Index عبر نظام إدارة المنح الإلكتروني، بالتوافقُ مع خطة الجامعة الإستراتيجية 2027.

تمويل يصل إلى 50 ألف ريال:

وبيَّنت الوكالة سقف تمويل النشر في هذا البرنامج بحسب فئة المجلات التي تم النشر فيها يصل إلى 50.000 ريال، وفق الضوابط المعلن عنها في صفحة البرنامج على الموقع الإلكتروني لعمادة البحث العلمي.

كما أكدت أن هذا البرنامج يأتي امتداداً لبرامج المنح البحثية التي تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والمدعومة من الموارد الذاتية للجامعة التي تسعى إلى توفير الدعم المالي اللازم للنشر في المجلات العلمية المرموقة والمصنفة دولياً بما يعزز مكانة الجامعة عالمياً.

وأتاحت الاطلاع على تفاصيل البرنامج على الرابط التالي: https://uqu.edu.sa/dsr/124153.