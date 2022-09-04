أعل مشروع سلام للتواصل الحضاري عن بدء التقديم في (برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي) في (نسخته الخامسة)، ويهدف البرنامج إلى تأهيل كوادر من الشباب السعودي معرفياً ومهارياً على المشاركة في المحافل الدولية المختلفة، بمدينة الرياض وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

مسمى البرنامج:

برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي.

تفاصيل عن البرنامج:

مدة البرنامج (3 أشهر) تبدأ من (16 أكتوبر 2022م إلى 30 يناير 2023م).

عدد المشاركين (60 شاباً وشابة).

أهداف البرنامج:

– تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عالمياً كدولة رائدة في التواصل العالمي ونشر جهودها.

– إعداد وتأهيل الشباب السعودي لتمثيل المملكة إقليمياً وعالمياً ليصبحوا ركيزة تعتمد عليها الجهات الحكومية والأهلية في التمثيل الدولي.

– تزويد الشاب السعودي بالحقائق الموضوعية عن المملكة العربية السعودية ومكانتها الدولية.

– إتاحة الفرصة والإمكانات للقيادات الشابة لاكتشاف مهاراتهم الحوارية والقيادية والمساهمة في تطوير شخصياتهم وتنمية قدراتهم.

– تمكين الشاب السعودي من الحضور الإيجابي والفعال والمؤثر في المحافل الدولية.

مزايا البرنامج:

– يحصل المتخرج على شهادة إتمام برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي.

– الأولوية في المشاركة بالمحافل الدولية لخريجي البرنامج.

– إكساب الخبرة في التواصل الحضاري والمشاركة الدولية وفقاً لأحدث الممارسات الحديثة على مستوى العالم.

– يحصل الخريج على أفضلية الانضمام إلى سلام للتواصل الحضاري.

– يؤهل الخريج للانضمام إلى المجلس الاستشاري الخاص بالمميزين من الدفعات السابقة.

– تبني المبادرات النوعية ودعمها.

شروط قبول المتقدمين واختيارهم:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون عمر المتقدم بين 20 و32 عاماً.

أن يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، ويفضل من يتقن لغات أخرى.

أن يكون لديه اهتمام وخبرة في المشاركات الدولية: (ندوات – مؤتمرات – لقاءات – حوارات).

امتلاك مهارة القيادة والاتصال مع الآخر.

إبراز المشاركات الدولية والمحلية بالأدلة والصور في حال توافرها عن طريق نسخ إلكترونية.

طريقة التقديم:

أوضحت إدارة المشروع أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/02/21هـ الموافق 2022/09/17م، عبر رابط التقديم – (اضغط هنا).