تألق حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

أوسبينا أفضل لاعب في الجولة الثالثة

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز تصديات أوسبينا في مباراة النصر ضد ضمك، وأعلن فوزه بجائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة باختيار الجمهور.

وكان يُنافس أوسبينا على لقب أفضل لاعب في ثالث جولات دوري روشن السعودي، النجم المصري طارق حامد بعد تألقه مع الاتحاد ضد الرائد، نجم الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا.

النصر في دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، يحل النصر ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن على ملعبه في حفر الباطن، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار مواجهات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط، فيما يتذيل الباطن الترتيب بدون أي رصيد.