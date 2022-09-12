قالت أوكرانيا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغاضب من استعادة بعض المدن الأوكرانية، ضرب شبكة الكهرباء ومحطات الطاقة ومنشآت إمدادات المياه في منطقة خاركيف انتقامًا من تحركات كييف.

وكانت كييف قد زعمت أمس أنها طاردت القوات الروسية عبر الحدود واستعادت العشرات من البلدات والمدن الرئيسية مع تحرير مساحة كبيرة من الأراضي بما في ذلك العديد من مراكز النقل واللوجستيات الرئيسية.

وأدان الرئيس زيلينسكي ما أسماه بالضربات الإرهابية لأنها حرمت المدنيين من الحرارة والضوء قائلًا إن موسكو لن تحطم روح الشعب الأوكراني.

وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي قائلًا: برد وجوع وظلام وعطش، لكن كل لك ليس مخيفًا بالنسبة لنا، التاريخ سيضع كل شيء في مكانه، وحينها سيعود الغاز والأضواء والماء، لكنك لن تكون موجودًا حينها.

رد جيش بوتين على ادعاءات أوكرانيا

وفي المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا استغلت إعادة تجميع القوات الروسية من أجل تعزيز جهودها في المنطقة، لتقول إن جنود روسيا ينسحبون من معركة وهمية.

كما رد الموالون لروسيا وحلفاء الكرملين بغضب، فقد قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إن الأوكران ارتكبوا خطأً بهذه الادعاءات، لكنهم قريبًا سيستخلصون النتائج الواقعية الحقيقية وليست الافتراضية.