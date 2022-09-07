قال القائد العام لجيش أوكرانيا، فاليري زالوجني، إنه لا يمكن استبعاد احتمالية نشوب صراع نووي حتى ولو كان بشكل محدود، مضيفًا أنه من المستحيل استبعاد التورط المباشر للقوى العالمية فيما وصفه بالحرب النووية المحدودة.

وقال زالوجني في مقال نشرته وكالة الأنباء الحكومية الأوكرانية، أوكرينفورم: هناك تهديد مباشر لاستخدام القوات المسلحة الروسية، في ظل ظروف معينة، لأسلحة نووية تكتيكية، ولقد أظهرت المعارك على أراضي أوكرانيا بالفعل مدى إهمال الاتحاد الروسي لقضايا الأمن النووي العالمي حتى في الحرب التقليدية.

وتابع: في هذه الحالة، لن تكون أوكرانيا ساكنة، وستدافع عن نفسها بالمثل.

صراع روسيا وأوكرانيا على زاباروجيا النووية

وقد أقامت القوات الروسية قاعدة عسكرية في محطة زاباروجيا النووية منذ يوليو 2022، ونشرت المدفعية الثقيلة في مبانيها بما في ذلك قاذفات صواريخ BM-30 Smerch.

ومن الصعب تخيل أن أوكرانيا ستتمكن من إحكام السيطرة على تلك المحطة النووية مجددًا، لكن أوروبا في كل الأحوال ترى تهديدًا لا يمكن تجاهله.

وحذر قائد الجيش من أن أي استفزاز روسي سيطلق العنان للفوضى في جميع أنحاء العالم، مضيفًا: لا يمكن استبعاد إمكانية التورط المباشر للقوى الرائدة في العالم في النزاع النووي القادم، مما يقرب احتمالية نشوب حرب عالمية ثالثة.

ويُذكر أنه بعد كل تلك التصريحات استأنفت روسيا القصف بالقرب من المحطة النووية، بعد يوم واحد فقط من ضغط وكالة الرقابة الذرية التابعة للأمم المتحدة على الأطراف المتحاربة؛ لإنشاء منطقة آمنة هناك لمنع وقوع كارثة.

ولم تلتزم لا موسكو أو كييف بفكرة المنطقة الآمنة، قائلين إن هناك حاجة لمزيد من التفاصيل حول هذا الاقتراح.