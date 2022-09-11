أعرب التونسية أُنس جابر لاعبة التنس عن حزنها الشديد لـ خسارة نهائي أمريكا المفتوحة أمام البولندية إيغا شفيونتك.

تعليق أُنس جابر بعد الهزيمة

وتحدثت جابر في مؤتمر صحفي حيث قالت: الهزيمة مُرّة لكن الفوز والهزيمة جزء مهم من لعبة التنس خسارة نهائي ويمبلدون كان صعبًا للغاية وأيضًا خسارة نهائي أمريكا المفتوح للتنس كان صعبًا، لا أعرف إذا كنت سأستطيع النوم”.

وواصلت: ” سأصل لمزيد من النهائيات وسأقاتل لكي أكون الأفضل، لن أتنازل عن الكفاح وعن تحقيق ما أريد”.

وأضافت لاعبة التنس صاحبة الـ28 عام: ” سأحاول الوصول لـ صدارة التصنيف فيما هو مقبل، لا شك أريد الوصول للمركز الأول، وأعلم إنني أول سيدة إفريقية تصل لـ نهائي بطولة كبرى في التنس، ورسالتي لكل لاعبات التنس في إفريقيا أن يؤمن بأنفسهن ويطاردن أحلامهن”.

وكانت البولندية إيغا سفيونتك فازت بنهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بـ 3 أشواط بمجموع 6-2 و 7-6 و 7-5.

وسبق لـ أُنس جابر تحقيق أول بطولة في مسيرتها في عالم التنس، بالفوز ببطولة برمنجهام كلاسيك البريطانية العام الماضي.