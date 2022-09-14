صادرت أمانة محافظة جدة أكثر من 13 طنًا من الخضار والفاكهة في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلدية فرعية، ضمن جهودها الرقابية الميدانية لمكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية.

إتلاف 425 من العربات العشوائية:

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرت وإتلاف 425 من العربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائيا لتشمل الخضار والفاكهة والملبوسات، مبينة أن كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك سُلّمت للجمعيات الخيرية.

وأكدت أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين؛ حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر.