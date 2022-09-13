أحبطت أمانة محافظة جدة، توزيع 4 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية قبل وصولها للمستهلكين.

فيديو | أمانة جدة تحبط توزيع 4 أطنان مواد غذائية منتهية الصلاحية #الإخبارية pic.twitter.com/P36cTzsJ6S — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) September 13, 2022

رقابة ميدانية

ووفقًا لقناة “الإخبارية”، جرى رصد هذه الأطنان المنتهية الصلاحية بموقع مخالف خلال جهود الرقابة الميدانية لمنع الأنشطة المخالفة.

مخالفات عديدة

ورصدت أمانة جدة بداخل الموقع مجموعة من المخالفات تمثلت في تخزين كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك، بالإضافة لسوء الحفظ والتخزين وتدني مستوى النظافة العامة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية ومصادرة وإتلاف المضبوطات وإغلاق الموقع.