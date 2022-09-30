إحصائيات النصر والاتحاد قبل الكلاسيكو

تتجه الأنظار إلى ملعب مرسول بارك في الرياض، مساء يوم الأحد المقبل، لمتابعة الكلاسيكو المرتقب بين النصر والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.
الفريقان يسعيان للفوز
ويدخل الفريقان المباراة بهدف الفوز، حيث يُقدم العالمي أداء جيدًا مع رودي جارسيا، ويطمح لحصد الثلاث نقاط خاصة أن اللقاء على ملعبه، ويسير العميد بشكل مميز مع نونو سانتو، وتجنب الخسارة أول 4 جولات.
وقبل كلاسيكو النصر والاتحاد المرتقب، يحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن العالمي صاحب المركز الرابع.
أرقام النصر والاتحاد
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 4 مباريات في دوري روشن السعودي، ولم يتعادل في أي لقاء، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وخسر مرة في الوقت القاتل، ونجح في تسجيل 7 أهداف واستقبل هدفين.
وقبل مباراة النصر والاتحاد، يحتل العالمي المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تمريرًا للكرة بـ2058 تمريرة، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه مرتين، ويتواجد بالمركز الثاني في قائمة الأكثر حضورًا جماهيريًا بـ34 ألفًا و284 مشجعًا.
على الجانب الآخر، تجنب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الخسارة أول 4 جولات من دوري روشن السعودي، حيث فاز 3 مرات وتعادل مرة، ولم تستقبل شباكه أي هدف، ونجح في تسجيل 6 أهداف.
وتتصدر جماهير العميد قائمة الأكثر حضورًا جماهيريًا خلال الجولات الأربع الأولى من دوري روشن، حيث وصل عددها إلى 58 ألفًا و605 مشجعين، وذلك قبل كلاسيكو النصر والاتحاد المرتقب.