تترقب الجماهير مباراة الرائد والوحدة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في ظل المنافسة القوية على حصد الثلاث نقاط.

مباراة الرائد والوحدة اليوم

ومن المقرر أن تُقام مباراة الرائد والوحدة عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وتتشابه ظروف الرائد والوحدة قبل مواجهة اليوم، حيث بدأ الفريق الريداوي الموسم بالخسارة ضد أبها بهدفين، ما يحفزه لتحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يسعى فرسان مكة لتحقيق نتيجة إيجابية بعد هزيمته أمام النصر.

إحصائية لمواجهات الفريقين

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على “تويتر”، عن إحصائية لمباريات الفريقين قبل لقاء اليوم، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في تحقيق الفوز ضد الوحدة 8 مرات في المسابقة.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق أكثر انتصاراته عبر تاريخ بطولة الدوري السعودي للمحترفين أمام الرائد، حيث تمكن من الفوز في 7 لقاءات.