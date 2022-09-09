يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في مواصلة التألق ضد أندي بريدة في دوري المحترفين، وتجاوز عقبة الرائد اليوم.

الاتحاد يتألق أمام أندية بريدة

وظهر الاتحاد بشكل مميز في آخر 14 مباراة متتالية خاضها أمام أندية بريدة ضمن منافسات دوري المحترفين، حيث إنه لم يخسر أي مواجهة، ونجح في تحقيق الفوز 6 مرات، وتعادل في 8 لقاءات.

ويُقدم العميد مستوى مميزًا في مبارياته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد في دوري المحترفين، حيث إنه لم يخسر أمامه آخر 7 مباريات، كما حقق أكبر عدد انتصاراته ضده، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

العميد في ضيافة الرائد اليوم

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع العميد في المركز السادس برصيد 4 نقاط.