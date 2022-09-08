يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تفوقه ضد الرائد ضمن منافسات دوري المحترفين، وتحقيق الفوز في مباراتهما المقبلة.

العميد في ضيافة الرائد

ومن المقرر أن يلعب الرائد ضد الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء يوم غد الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع العميد في المركز السادس برصيد 4 نقاط.

الاتحاد يتألق ضد الرائد

ويملك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مسيرة مميزة ضد الرائد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، حيث حقق أكبر عدد من الانتصارات برصيد 17 مرة.

ونجح العميد في تسجيل أكبر عدد من الأهداف في شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين برصيد 60 هدفًا، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التألق وتحقيق فوز جديد.