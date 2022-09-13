تعمل إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ على حسم ملف المدير الفني سريعًا، لفرض حالة من الاستقرار على الفريق الأول لكرة القدم، الذي يقوده مؤقتًا يوسف عنبر.

وليد معاذ يسعى لحسم ملف المدير الفني:

ودخلت الإدارة الأهلاوية في مفاوضات مع أكثر من مدير فني أجنبي خلال الأيام الماضية، حيث ارتبط اسمها بالتونسيين فتحي الجبال والحبيب بن رمضان، الروماني كوزمين كونترا، صالح المحمدي والتشيلي لويس سييرا.

وتميل جماهير النادي الأهلي إلى التعاقد مع سييرا، نظرًا لخبراته الكبيرة في الملاعب السعودية، حيث سبق وقاد الاتحاد، وساهم في تحسن نتائجه كثيرًا، وعودته لمنصات التتويج، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي تحت قيادة سييرا ضمن منافسات دوري المحترفين الموسم الرياضي الماضي، وتأمل جماهير الأهلي في موافقته على تدريبه، أملًا في العودة سريعًا للعب وسط الكبار.

الأهلي في دوري يلو:

ولعب العروبة ضد الأهلي، على ملعب نادي العروبة في الجوف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، ما أثار غضب الجمهور.

ورفع الراقي رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، قبل مباراته المقبلة ضد أُحد ضمن منافسات الجولة الخامسة.