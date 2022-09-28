إشادة بأداء المنتخب السعودي ضد أمريكا

ظهر لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز خلال مواجهة أمريكا الودية التي أُقيمت، مساء الثلاثاء، في ختام معسكر الأخضر بإسبانيا.
تعادل السعودية ضد أمريكا:
ولعبت السعودية ضد أمريكا وديًّا على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
وجاءت المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
أداء المنتخب السعودي:
ونال أداء الأخضربقيادة الفرنسي هيرفي رينارد إشادة من النقاد الرياضيين في برنامج “كورة”، وقال عبدالعزيز السويد: “واضح أن المدير الفني يدفع باللاعب الجاهز بدنيًّا.. والأخضر ظهر بروح المجموعة أمام أمريكا”.
وقال ماجد التويجري في حديثه عن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم: “رينارد أعطى رسالة للجميع بأنه لا يوجد لاعب ضامن خانته، والأخضر ظهر بشكل مقنع أمام أمريكا”.
وعلق عيد الثقيل على الأداء قائلًا: “رينارد كان وما زال محيّر؛ فهو يبحث عن أكثر من فكرة حتى يختبر أساليب اللعب واللاعبين، لكنه يعرف ماذا يريد ويجب أن نثق وندعم اختياراته”.
وفي السياق ذاته، قال حاتم خيمي: “في كأس العالم يجب ألا نعوّل على اللاعبين؛ لكن نعوّل على تكتيك المدرب أكثر، ورينارد لديه مرونة تكتيكية”.