Icon

تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة Icon الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره Icon إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة محمد بن سلمان Icon أمر ملكي بتعيين طلال العتيبي مساعدًا لوزير الدفاع Icon أمر ملكي بتعيين خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع Icon بأمر الملك سلمان.. محمد بن سلمان رئيسًا لمجلس الوزراء Icon إنهاء الصراع الروسي – الأوكراني قد يكون على يد السعودية Icon فتح القبول لبرنامج فني رعاية المرضى Icon وفاة منظر الإخوان يوسف القرضاوي Icon الجوازات تحتفل في حضرة الفريق سليمان اليحيى Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
رغم التعادل السلبي

إشادة بأداء المنتخب السعودي ضد أمريكا

2022-09-28 الساعة 2:03
إشادة بأداء المنتخب السعودي ضد أمريكا
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

ظهر لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بشكل مميز خلال مواجهة أمريكا الودية التي أُقيمت، مساء الثلاثاء، في ختام معسكر الأخضر بإسبانيا.

تعادل السعودية ضد أمريكا:

ولعبت السعودية ضد أمريكا وديًّا على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا). وجاءت المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
المنتخب السعودي وأمريكا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT

أداء المنتخب السعودي:

ونال أداء الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد إشادة من النقاد الرياضيين في برنامج “كورة”، وقال عبدالعزيز السويد: “واضح أن المدير الفني يدفع باللاعب الجاهز بدنيًّا.. والأخضر ظهر بروح المجموعة أمام أمريكا”. وقال ماجد التويجري في حديثه عن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم: “رينارد أعطى رسالة للجميع بأنه لا يوجد لاعب ضامن خانته، والأخضر ظهر بشكل مقنع أمام أمريكا”.
السعودية ضد أمريكا
جانب من المباراة – المصدر @SaudiNT
وعلق عيد الثقيل على الأداء قائلًا: “رينارد كان وما زال محيّر؛ فهو يبحث عن أكثر من فكرة حتى يختبر أساليب اللعب واللاعبين، لكنه يعرف ماذا يريد ويجب أن نثق وندعم اختياراته”. وفي السياق ذاته، قال حاتم خيمي: “في كأس العالم يجب ألا نعوّل على اللاعبين؛ لكن نعوّل على تكتيك المدرب أكثر، ورينارد لديه مرونة تكتيكية”.
رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إحباط تهريب 20.75 كجم من الحشيش بنجران
أخبار أمنية

إحباط تهريب 20.75 كجم من الحشيش بنجران

أخبار أمنية
الفيحاء يعبر الخلود بهدف
الرياضة

الفيحاء يعبر الخلود بهدف

الرياضة
88 يومًا والسعودية تستقبل الدرجات الشتوية
السعودية اليوم

88 يومًا والسعودية تستقبل الدرجات الشتوية

السعودية اليوم
عبد الرحمن المرشد: أجر أقل عاملة لا...
السعودية اليوم

عبد الرحمن المرشد: أجر أقل عاملة لا...

السعودية اليوم
التعليم : إتاحة نظام الانتساب من الثالث...
السعودية اليوم

التعليم : إتاحة نظام الانتساب من الثالث...

السعودية اليوم
شاهد.. كورنيش بيش واجهة بحرية أكثر جمالا...
السعودية اليوم

شاهد.. كورنيش بيش واجهة بحرية أكثر جمالا...

السعودية اليوم
صورة عفوية.. طفل يحمل حقيبتي أختيه
السعودية اليوم

صورة عفوية.. طفل يحمل حقيبتي أختيه

السعودية اليوم
سكن العزاب.. أسعار خيالية وشقق متهالكة
السعودية اليوم

سكن العزاب.. أسعار خيالية وشقق متهالكة

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه