التعادل يحسم ودية السعودية وأمريكا

انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية وأمريكا الودية، استعدادًا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
تعادل السعودية وأمريكا:
وبدأت مباراة السعودية وأمريكا التي أُقيمت على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا الإسبانية بشكل سريع، وأطلق سلطان الغنام تسديدة قوية في الثواني الأولى تصدى لها حارس المرمى بشكل مميز.
وأطلق منتخب أمريكا تسديدة قوية مرت بجوار القائم، وتعرض سامي النجعي للإصابة ليغادر الملعب عند الدقيقة 30، ويشارك هيثم عسيري بدلًا منه، وكاد الأخضرأن يهز الشباك عند الدقيقة 33، ولكن الدفاع أبعدها.
محاولات مستمرة:
ومع بداية أحداث الشوط الثاني لمباراة السعودية وأمريكا، استمرت المحاولات من المنتخبين، وتألق محمد الربيعي وأبعد تسديدة قوية عند الدقيقة 60، وسدد هيثم عسيري كرة خطيرة عند الدقيقة 70.
ومرت رأسية عبدالإله العمري أعلى المرمى عند الدقيقة 79، وسط محاولات من المنتخبين لهز الشباك في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة السعودية وأمريكا الودية بالتعادل بدون أهداف.
وجاءت المباراة الودية في إطار استعدادات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.