إصابة الرئيس التنفيذي لفايزر بكورونا مجدداً

قال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، مساء أمس السبت، إن الفحوص أثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وقال ألبرت بورلا في بيان له مساء أمس “أشعر أنني بحالة جيدة ولا أعاني أي أعراض”. الإصابة بكورونا مجدداً وكان بورلا (60 عاما)، قد أصيب بكوفيد-19 في أغسطس وبدأ العلاج بعقار باكسلوفيد الذي تنتجه شركته، وتلقى أربع جرعات من اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك. وقال الرئيس التنفيذي إنه لم يأخذ بعد الجرعة التنشيطية من اللقاح ثنائي التكافؤ الجديد. جرعات اللقاح وتهدف جرعات اللقاح ثنائي التكافؤ، الذي طورته شركة موديرنا وفريق فايزر وبيونتيك، إلى مواجهة المتحورات الفرعية من أوميكرون، وهي بي.إيه.4 وبي.إيه.5. وقال بورلا إنه لم يحصل بعد على تلك الجرعة، موضحاً أنه كان يتبع إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالانتظار ثلاثة أشهر منذ الإصابة السابقة بكوفيد التي كانت في منتصف أغسطس.

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