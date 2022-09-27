إصابة علي الأسمري تربك حسابات الأهلي

أربك النجم علي الأسمري حسابات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قبل استئناف منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
إصابة علي الأسمري:
وكان علي الأسمري قد تعرض لإصابة في عضلة الساق خلال التدريبات الجماعية في الأيام الماضية، وخضع لفحوصات طبية، أكدت تعرضه لتمزق من الدرجة الثانية.
وأعلن النادي الأهلي عن حاجة علي الأسمري لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة شهرين، قبل أن يعود مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم.
ويُعد الأسمري من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وكانت تطمح الجماهير في تواجده خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهمية المرحلة ورغبتهم في جاهزية لجميع اللاعبين.
ونجحت إدارة النادي الأهلي المكلفة برئاسة وليد معاذ في التعاقد مع المدرب الجنوب إفريقي موسيماني لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في دوري يلو هذا الموسم، أملًا في التألق واستعادة الانتصارات، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
الأهلي بدوري يلو:
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 8 نقاط، ويطمح في الاستعداد بشكل جيد خلال فترة التوقف الحالية، للظهور بشكل مميز.