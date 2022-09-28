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دون الكشف عن مدة غيابه

إصابة محمد العويس في مفصل الكاحل

2022-09-28 الساعة 2:48
إصابة محمد العويس في مفصل الكاحل
المواطن - الرياض

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كشف المنتخب السعودي، اليوم الأربعاء، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ثنائي الهلال، محمد العويس وياسر الشهراني خلال تواجدهما مع الأخضر.

إصابة محمد العويس والشهراني

وأشار حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الفحوصات الطبية أثبتت معاناة محمد العويس من إصابة في مفصل الكاحل، دون تحديد مدة غيابه.  
محمد العويس
العويس – المصدر @SaudiNT
كما أعلن أن أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها النجم ياسر الشهراني، كشفت عن معاناته من إصابة بالعضلية الخلفية للفخذ، وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة السعودية والإكوادور، حيث غادر بين شوطي اللقاء.  
ياسر الشهراني
الشهراني – المصدر @SaudiNT

استعدادات الأخضر

ولعب الأخضر ضد المنتخب الأمريكي بالأمس على ملعب “نويفا كوندومينا” في مدينة مورسيا، في ختام معسكره الإعدادي الذي أُقيم في إسبانيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا). وتأتي هذه المواجهات في إطار استعدادات المنتخب السعودي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة التي تضم؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.
المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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