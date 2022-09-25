إصابة محمد العويس في الكاحل

غاب حارس المرمى محمد العويس عن تدريبات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الجماعية، اليوم الأحد؛ بسبب معاناته من الإصابة.
غياب محمد العويس:
ولم يشارك محمد العويس في التدريبات الجماعية اليوم، حيث اكتفى بأداء تمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، وذلك لشعوره بآلام في الكاحل.
وشارك محمد العويس بشكل أساسي في مباراة السعودية والإكوادور الودية، التي أُقيمت على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، وانتهت بالتعادل السلبي بين المنتخبين.
الأخضر يواصل الاستعداد:
وواصل لاعبو الأخضرالمدرب الفرنسي هيرفي رينارد، تحضيراتهم لمواجهة أمريكا، حيث بدأ المران بتدريبات الإحماء ثم تمرين المربعات قبل أن يجري مباريات مصغرة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
وعلى الجانب الآخر، اكتفى ياسر الشهراني بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في الفخذ، فيما واصل سلمان الفرج تمارينه الخاصة.
ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة أمريكا وديًّا ضمن معسكره في إسبانيا، وذلك في المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم 2022.