أعلنت شركة أبل عن إتاحة، العديد من الإصدارات الحديثة لمستخدمي هواتف آيفون في حالة إذا لم يتمكنوا من التحديث لإصدار iOS 16 .

إصدارات جديدة من أبل

وقال الخبير التقني فيصل السيف، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “إلى جانب iOS 16، أصدرت أبل نسخ iOS 15.7 و iPadOS 15.7. ويستهدف تحديث iOS 15.7 أولئك الذين لا يستطيعون الترقية إلى iOS 16”.

وتابع فيصل السيف “بينما يتوفر iPadOS 15.7 ريثما يتم إطلاق iPadOS 16 في أكتوبر”.