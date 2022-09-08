أعلنت هيئة الموسيقى عن إطلاق الأكاديمية الافتراضية لتعليم الموسيقى عن بعد، حيث تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم.

إطلاق أول أكاديمية عالمية لتعليم الموسيقى افتراضيا في #السعودية pic.twitter.com/WzXcRQDH5f — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 7, 2022

المزج بين التعليم الذاتي والمباشر

ومن المقرر أن تعتمد منهجيات التعلم بالإكاديمية على المزج بين التعليم الذاتي والتعليم المباشر، لتوفر بذلك هيئة الموسيقى وسيلة مبتكرة وفريدة تغمرها المتعة والحماس للمشاركة وتعلم الموسيقى عبر تقديم برامج تدريبية متنوعة.

وخلال البرامج التدريبية، يتم التدريب على الآلات الموسيقية العربية والغربية عبر منهجيات التعلّم المختلفة.

وستنطلق المرحلة الأولى “التجريبية” في سبتمبر الجاري، لمدة 3 شهور، لـ120 متدربًا.

4 مراحل متتابعة

وستطبق برامج الأكاديمية على أربع مراحل متتابعة، الأولى ستكون مرحلة تجريبية لقياس فعالية منهجية التعليم الافتراضي المتبعة، وسيتم خلالها تقديم 4 دورات مختلفة، ويمكن التسجيل فيها عبر الرابط التالي: https://engage.moc.gov.sa/reg_form/tracks/1124/new.