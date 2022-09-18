حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من أن إعصار ميربوك سيضرب ولاية ألاسكا بفيضانات تاريخية على طول المجتمعات الساحلية.

وبحسب نيويورك تايمز، فإن الإعصار سيستمر في إحداث عاصفة تاريخية طويلة الأمد مع توقعات بأن تلحق الرياح العاتية الضرر عبر جنوب غرب وغرب ألاسكا، وقد أعلن حاكم الولاية، مايك دنليفي، حالة الطوارئ القصوى بسبب العاصفة حيث تم نقل المئات إلى الملاجئ، ووصل مستوى المد إلى أكثر من 10 أقدام.

وقال دنليفي: إن أمام المسؤولين القليل من الوقت مؤكدًا على أن الولاية بدأت بالفعل في تقييم الأضرار وستتحرك بسرعة، مضيفًا: سنتحرك بأسرع ما يمكن لتقديم الإغاثة وتوفير الضروريات التي يحتاجها الناس.

وقال الحاكم أيضًا: إن الولاية تستعد لحدوث إعصار جديد تكون فوق اليابان يوم السبت، وقد يجلب عاصفة أخرى إلى ألاسكا بحلول الأسبوع التالي.

رياح إعصار ميربوك بدأ تأثيرها في ألاسكا:

وبالفعل بدأ هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة اليوم الأحد بسرعة تصل إلى 50 و70 ميلًا في الساعة، مما أدى إلى سقوط الأشجار وإتلاف الأسطح، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلدات في المنطقة.

الفيضانات الأسوأ منذ 50 عامًا:

وتعاني بعض أجزاء الولاية من أسوأ فيضانات منذ ما يقرب من 50 عامًا، كما من المتوقع أن تتغلب آثار ميربوك على عاصفة Bering Seas Super المدمرة لعام 2011، والتي تسببت في خسائر بقيمة 24 مليون دولار.