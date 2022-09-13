أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر سبتمبر 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 7.380 مليار ريال، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 1.701 مليار ريال (مليار وسبعمائة وواحد مليون ريال).

3 شرائح:

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 201 مليون ريال (مائتان وواحد مليون ريال) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 700 مليون ريال (سبعمائة مليون ريال) لصكوك تُستحق في عام 2032 ميلادي.

وبلغت الشريحة الثالثة 800 مليون ريال (ثمانمائة مليون ريال) لصكوك تُستحق في عام 2037 ميلادي.