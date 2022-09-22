كشفت دائرة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أن إلغاء هدف النصر الأول في شباك الباطن، الذي أحرزه اللاعب عبدالرحمن غريب كان قرارًا غير صحيح، خلال مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وكان الحكم التشيلي روبيرتو توبار ألغى هدف غريب بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول من المباراة.

هدف صحيح يُلغى !

الخبير التحكيمي سعد الكثيري تحدث لـ قناة 24 الرياضية قائلًا: “هدف عبدالرحمن غريب تم إلغاؤه بعد الرجوع لتقنية الفيديو والتي أشارت لخروج الكرة خط التماس بكامل محيطها.

لكن دائرة الحكام ردت قائلة: “إلغاء الهدف عند الدقيقة الخامسة لـ النصر كان قرارًا غير صحيح، وكان يجب على الحكم احتساب الهدف لعدم وجود دليل واضح على خروج الكرة من خط التماس.