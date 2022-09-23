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إنجاز تاريخي ينتظر رينارد قبل المونديال

2022-09-23 الساعة 6:43
إنجاز تاريخي ينتظر رينارد قبل المونديال
المواطن - محمد سمعه

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سيحصل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على فرصة لتحقيق مزيد من الأرقام القياسية، وذلك قبل انطلاق مباريات كأس العالم 2022 بـ قطر في نوفمبر المقبل.

30 مباراة لـ رينارد:

وأصبح المدرب الفرنسي على بُعد مباراتين فقط، من أن يكون أكثر مدرب أجنبي، يقود الأخضر في مباريات دولية، حيث خاض المدرب الفرنسي مع المنتخب السعودي 30 مباراة، بينما البرتغالي جوزيه بيسيرو قاد الأخضر في 31 مواجهة دولية. ودرب رينارد المنتخب السعودي في 3 أعوام و16 يومًا، خلف المدرب المصري عبدالرحمن فوزي الذي قاد المنتخب السعودي في 3 أعوام و323 يومًا. ومن الممكن للمدرب الفرنسي أن يُحقق هذا الرقم التاريخي؛ كونه سيخوض وديتي الإكوادور وأمريكا في توقف سبتمبر الدولي، ثم سيواجه منتخبات مقدونيا وألبانيا والهوندوراس في أكتوبر المقبل، ثم مواجهة منتخبي آيسلندا وبنما في نوفمبر قبل بدء مشواره في المونديال. وسبق للمنتخب السعودي اللعب أمام منتخبات الأرجنتين والبرازيل وأوروغواي وباراغواي وتشيلي وبيرو وبوليفيا وكولومبيا وفنزويلا، بينما لم يلعب من قبل أمام منتخب الإكوادور.

25 لقاء لـ الأخضر:

ولعب المنتخب السعودي 25 مرة أمام منتخبات أمريكا الجنوبية، حيث فاز في لقاء وحيد وخسر 14 مرة وتعادل في 10 لقاءات، كما أن آخر مواجهتين للمنتخب السعودي ضد منتخبات أمريكا اللاتينية، انتهت بخسارة الأخضر أمام فنزويلا وكولومبيا في يونيو الماضي.
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