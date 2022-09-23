إنجاز تاريخي ينتظر رينارد قبل المونديال

إنجاز وطني في اليوم الوطني 🇸🇦💚



"سكاي تراكس" العالمية تتوج #طيران_ناس بجائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط 2022 وذلك للعام الخامس على التوالي، في أهم محفل عالمي في صناعة الطيران.

#اليوم_الوطني_السعودي_92



@flynas



https://www.almowaten.net?p=4578265