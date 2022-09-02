نظمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) حفل ” تحقيق أمنيات الأيتام ” بدعم من محسني منصة إحسان، وذلك في نادي إنسان الاجتماعي بحي المربع، وبحضور الأستاذ أحمد جان مدير الشراكات و تطوير الأعمال لمنصة إحسان، ومدير إدارة الجمعيات أ. مرح علي التميمي، وعدد من منسوبي المنصة، والمدعوين والأبناء الأيتام، وكشافة إنسان.

ويهدف الحفل لتوزيع هدايا لعدد 100 من أبناء الجمعية، من خلال مبادرة اجتماعية بدعم من محسني منصة إحسان لإدخال الفرح والسرور إلى نفوس أبناء إنسان.

وعلى هامش الحفل تم استقبال الضيوف، ومشاهدة عرض مرئي عن برامج ومبادرات وأنشطة الجمعية ودورها الريادي في رعاية وتمكين الأبناء، والقيام بجولة تعريفية على مرافق النادي متعددة الأغراض. حيث اطلع الضيوف على قاعات التدريب والتعليم، والقاعات المهارية في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، والتطويرية والفصول التعليمية، والأقسام الثقافية والرياضية.

توزيع الهدايا

ثم بدأ الحفل الرسمي بالسلام الملكي وآيات من الذكر الحكيم.

تلا ذلك كلمة لمدير عام الجمعية أ. محمد بن سعد المحارب رحّب فيها بالحضور الكرام في هذه الأمسية البهيجة، التي تزدان توهجا بحضورهم وتشريفهم حفل ” تحقيق أمنيات الأيتام “.

وقال المدير العام إن تلك المبادرة الاجتماعية التي تبنتها منصة إحسان من خلال تبرعات المحسنين، وتخصيص مبالغ مالية لشراء الهدايا لهم، تجسد معاني التكاتف والتآزر بين أفراد المجتمع الواحد، وتعزز قيم الإنسانية والمحبة، ودلالة على تقوية النسيج الاجتماعي من خلال استشعار المجتمع بأبنائهم الأيتام، وتلمس احتياجاتهم وتحقيق أمنياتهم.

وأضاف المحارب “ونحن نحتفي هذا المساء بتوزيع الهدايا على أبناء الجمعية، ونشاركهم الفرح والسرور. لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) التي تسعى إلى تعظيم أثر القطاع الخيري وتعزيز عطاءه ومأسسته، وحظيت بثقة المجتمع لما تقوم به من أعمال خيرية ريادية، من خلال دعم وتبرعات المحسنين وأفراد المجتمع كافة. والشكر موصول للمحسنين الذين تبرعوا بقيمة الهدايا سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم. والشكر لحضورنا الكريم، وللأبناء لتفاعلهم مع هذه المبادرة.

مسيرة تنموية

وتابع المدير العام إن جمعية إنسان تسعى من خلال مسيرتها التنموية إلى كل ما من شأنه خدمة الأبناء الأيتام، وتعزز هذا الدور النبيل مع انطلاقة الرؤية الوطنية 2030، حيث سعت الجمعية لتمكين الأيتام وتنفيذ برامج تنموية ليكونوا أعضاء منتجين نافعين لأنفسهم ووطنهم، كما حرصت الجمعية على توفير الممكنات اللازمة وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة الأبناء العلمية والعملية، وكذلك إلحاقهم بسوق العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتجويد حياتهم.

تلا ذلك كلمة الأبناء المشاركين ألقاها نيابة عنهم الكشاف عبد الله الشمراني مبينًا دور كشافة إنسان في موسم الحج، وحرصها على تقديم الأعمال التطوعية وأثر نادي إنسان في تدريبهم وتأهيلهم جيدًا لممارسة الأعمال الكشفية والإنسانية.

وفي ختام الحفل تم توزيع الهدايا على أبناء إنسان والتقاط الصور التذكارية مع الحضور والأبناء وسط أجواء ومشاعر الفرح والبهجة في نفوسهم.