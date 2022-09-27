إنقاذ جنين ووالدته تعرضا لحادث دهس بجدة

نجح بفضل الله فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة في إنقاذ سيدة حامل وجنينها نتيجة تعرضها لحادث دهس خطير أثناء عبورها الشارع مما أدى لبتر اليد بالكامل. ترميم الأعضاء المبتورة وأوضحت صحة جدة أن المريضة حضرت لطوارئ المستشفى كحالة حرجة تستدعي إنقاذ حياة الأم والجنين، وعلى الفور جرى تشكيل فريق طبي وبصفة عاجلة وإدخال المريضة لغرفة العمليات، وتم إجراء عملية جراحية عاجلة لترميم الأعضاء المبتورة في عملية استغرقت 6 ساعات متواصلة، وإعادة اليد لوضعها السابق، كما تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لمتابعة الحالة الصحية لجنينها من قبل أخصائيي النساء والتوليد، وتم بعدها السماح لها بالخروج من المستشفى ولله الحمد وحالتها الصحية مستقرة. يذكر أن مستشفى الملك عبد العزيز استقبل منذ بداية شهر أغسطس الماضي 4404 مراجعين في العيادات الخارجية ، بينما استقبلت أقسام الطوارئ 5869 مستفيداً ، في حين بلغ إجمالي عدد العمليات 316 عملية منها 132 عملية مجدولة، والعمليات الطارئة 184 عملية، كما بلغ عدد جراحات اليوم الواحد 43 عملية.

تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news