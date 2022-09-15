كشفت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شروط تجديد عقد الإيجار، مشيرة إلى أن ذلك يلزمه شحن المؤجر لمحفظته برسوم التجديد خلال 90 يومًا من العقد، وبعد ذلك يتجدد العقد تلقائيًا في آخر 60 يومًا.

وأوضحت في ردها على استفسار أحد المواطنين حول مدى إمكانية قيام المؤجر أو المستأجر بتجديد العقد دون وجود وسيط، بأنه في حال انتهاء العقد يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار بالعقد الجديد، على أن يتم توثيقه من قبل المؤجر والمستأجر.