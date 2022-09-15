كشفت شبكة إيجار التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، شروط تجديد عقد الإيجار، مشيرة إلى أن ذلك يلزمه شحن المؤجر لمحفظته برسوم التجديد خلال 90 يومًا من العقد، وبعد ذلك يتجدد العقد تلقائيًا في آخر 60 يومًا.
وأوضحت في ردها على استفسار أحد المواطنين حول مدى إمكانية قيام المؤجر أو المستأجر بتجديد العقد دون وجود وسيط، بأنه في حال انتهاء العقد يحق للمؤجر رفع قيمة الإيجار بالعقد الجديد، على أن يتم توثيقه من قبل المؤجر والمستأجر.
وفي وقت سابق، كانت شبكة إيجار أكدت أنه في حال انتهاء العقود تصبح مؤرشفة ولا يتم التعامل بها.
رسوم توثيق العقد:
ولفتت الشبكة إلى أن رسوم توثيق العقد السكني سواء أكانت عقداً جديدًا أو تجديدًا لعقد سابق 125 ريالاً لكل سنة، ورسوم العقد التجاري 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق بينهما بخلاف ذلك.
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