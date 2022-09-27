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الاحتجاجات الشعبية دخلت يومها العاشر

إيران تستخدم القوة الغاشمة لقمع المتظاهرين

2022-09-27 الساعة 5:04
إيران تستخدم القوة الغاشمة لقمع المتظاهرين
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تستمر الاحتجاجات المحتدمة في جميع أنحاء إيران لتدخل بذلك في يومها العاشر، وهذا على الرغم من القمع الحكومي وتقارير وسائل الإعلام الحكومية التي تزعم أن المتظاهرين تراجعوا. واندلعت تلك الاحتجاجات في 40 مدينة في إيران بعد وفاة مهسا أميني، 22 عامًا، والتي توفيت في مستشفى بعد ثلاثة أيام من اعتقالها من قبل شرطة الآداب، وعلى إثر ذلك قُتل العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن، وتم القبض على ما لا يقل عن 1200 شخص، وفقًا لوسائل الإعلام المدعومة من الدولة. وقالت شبكة CNN: المسيرات التي بدأت بدعوات للعدالة لمقتل مهسا أميني تحولت إلى احتجاج أكبر، ووحّدت مجموعة من الفصائل والطبقات الاجتماعية حيث دعا الكثيرون إلى إسقاط النظام. احتجاجات إيران المحتدمة تدخل يومها الـ 10

ما المختلف في احتجاجات إيران الحالية؟

لا تختلف احتجاجات اليوم عن الحركات السابقة المناهضة للحكومة، لكن القضايا الأساسية التي تحرك الجماهير اليوم مختلفة وهو ما يجعلها أكثر أهمية هذه المرة. وقال المحلل السياسي المتخصص في الشأن الإيراني، إسفانديار باتمانجليج إن الموجات السابقة من الاحتجاجات في 2019 و 2021 كانت مدفوعة بشكل أساسي بالمظالم الاقتصادية، وهو ما جعل التظاهرات لا تصل إلى جميع شرائح المجتمع. وتابع: هذه المرة، الأمر مختلف؛ لأن ما يطلبه الناس نوع أكثر أهمية من التغيير السياسي، وسهل هذا توليد التضامن بين مختلف الفئات الاجتماعية. احتجاجات إيران المحتدمة تدخل يومها الـ 10

هل تشعر الحكومة بالتهديد؟

قالت تريتا بارسي، نائبة رئيس معهد كوينسي في واشنطن العاصمة: لا يبدو أن الحكومة تشعر بأنها عرضة للخطر، لكنهم ربما يكونوا يخطئون في التقدير هنا.

تصاعد الاحتجاجات 

ويتوقع الخبراء تصاعد الاحتجاجات، وقد دعت إحدى نقابات المعلمين الرئيسية في إيران، إلى إضراب على مستوى البلاد، وذلك مع العلم أن إضرابات العمال حساسة في إيران لأنها تعيد ذكريات ثورة 1979 حيث كانت الإضرابات العمالية الجماعية بمثابة تكتيك مفيد ساعد في إسقاط الشاه. وقالت بارسي: قد ينتهي الأمر بالعمال إلى تدعيم بعضهم وهو ما يضيف المزيد من الضغط على الحكومة. احتجاجات إيران المحتدمة تدخل يومها الـ 10 وقال محللون إن الحكومة ستلجأ إلى استخدام القوة الغاشمة بدلاً من التنازلات، وقد ألقى المسؤولون باللوم على وسائل الإعلام الغربية في التحريض على الاحتجاجات، في إشارة إلى وجود مؤامرات أجنبية. وقال باتمانجليج: الحكومة الإيرانية لديها قدرة أكبر بكثير على القمع مما لديها للإصلاح في هذه المرحلة، وأكثر ما في إمكانهم فعله هو تهدئة صلاحيات شرطة الآداب.
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